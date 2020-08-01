الإفراج بكفالة عن روائية شهيرة فى زيمبابوي

أفرجت السلطات في زيمبابوي، اليوم السبت، عن الروائية الشهيرة تسيتسي دانجاريمبا، بعد دفع كفالة.

وألقت شرطة زيمبابوي أمس الجمعة، على الروائية تسيتسي وخمسة أشخاص آخرين، من بينهم متحدثة باسم حزب معارض وتدعى فادجاى ماهيري، لاتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم توجيه الاتهام لدانجاريمبا،بالمشاركة في تجمع غير مصرح به، كما ألزم القاضي، الروائية الشهيرة وثمانية نشطاء آخرين بدفع كفالة قدرها 5000 دولار زيمبابوى (13.80 دولار أمريكى).

وقامت الشرطة وقوات الأمن أمس الجمعة بشن حملة على النشطاء في مدن هراري وبولاوايو وتشيجوتو، لإحباط خطط تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب تدهور المناخ السياسي والاقتصادي في زيمبابوي.