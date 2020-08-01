تنظيم الاتصالات يصدر تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي اليوم تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم - أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 27 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وأوضح الجهاز أنه تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية أهمها مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية ، مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية ، مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

وأضاف أن تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول تم وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل، سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

وبالنسبة لشركة فودافون ، أشار التقرير إلى أنه من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم، جرى رصد 14 مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر و العبور في القاهرة ومناطق في شرق و غرب الاسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (8) مدينة وحي وأهمها في القاهرة مدينتي وشبرا و شبرا الخيمة، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينة نصر و العبور و في الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

وبالنسبة لشركة اورانج ، لغت التقرير إلى أنه من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم ، تم رصد عدد (25) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والسلام وحلوان و المقطم في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (8) مدينة وحي أهمها شبرا في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

وبالنسبة لشركة اتصالات ، أوضح التقرير أنه من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (22) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر و حدائق القبة والمعادي والمقطم في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدن وأحياء أهمهم العبور والمقطم في القاهرة.

وبالنسبة لشركة وي ، أشار التبرير إلى أنه من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (45) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب والشروق والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر و المرج و السلام والعباسية والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدن وأحياء وأهمهم في القاهرة مدينتي والعبور والمقطم، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (3) مدينة وحي أهمها اماكن في شرق الاسكندرية .

وفيما يخص سرعة تنزيل البيانات ، أوضح التقرير التفصيلي أنه من إجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة أورانج في 59 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة وي في 9 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 27 ميجا بت في الثانية، و تم رصد تميز لشركة اتصالات في 8 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 26 ميجا بت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة فودافون في 5 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 20 ميجا بت في الثانية.