لبنان يسجل 175 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 4730

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 4730 إصابة بعد تسجيل 175 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 61.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 155 حالة من بين المقيمين، و20 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4730 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 61 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 34 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1761.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ أكثر من أسبوعين.