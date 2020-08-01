 وزير الصحة الروسي: التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون مجانا ومتاحا للجميع - بوابة الشروق
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وزير الصحة الروسي: التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون مجانا ومتاحا للجميع

ميخائيل موراشكو
ميخائيل موراشكو
أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:53 م

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، سيكون مجانيا و متاحا للجميع.

وقال موراشكو - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي".

وكان موراشكو أعلن - في وقت سابق - أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "جامالي" قد استكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي.

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