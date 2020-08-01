تحالف الفتح بالعراق: سنعمل على استكمال قانون الانتخابات لإجرائها في موعدها

أكد تحالف الفتح في العراق، اليوم السبت، أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات؛ تمهيدًا لإجرائها في موعدها المقرر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس كتلة الفتح محمد الغبان قوله إن تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة ،التي سبق وأن حُدّدت وبطلب من الكتل السياسية ،وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامح الحكومي للحكومة الحالية.

وأشار إلى أن تحالفه سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر.

وأضاف الغبان، أن تحالف الفتح دائمًا ما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها، مبيناً أن الفتح اقترح موعدًا في شهر إبريل المقبل حيث يكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حدد خلال كلمة وجهها أمس الجمعة إلى الشعب العراقي، السادس من شهر يونيو عام 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.