القبض على القبض على المتهين بتعذيب شاب في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على المتهمين في واقعة تعرض شاب للتعذيب، ووضع طوق وسلسلة حديدية حول رقبته، لخلاف مع عدد من الشباب، وتصويره وانتشار الفيديو على مواقع التواصل لتعذيبه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتداول فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتعرض شاب للضرب والتعذيب على أيدي ثلاثة أخرين داخل شقة في إحدى قرى مركز منية النصر.

وتوصلت تحريات مباحث منية النصر، إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وأن المجني عليه عامل، ومقيم بمنية النصر، وتبين أن الشاب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط أحد المتهمين، وله معلومات جنائية، وبحوزته طبنجة و14 طلقة نارية.

وبسؤاله في محضر الشرطة أقر بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقي المتهمين بدافع الانتقام من المجني عليه، لاعتقادهم باشتراكه في إحداث إصابة شقيق أحدهم.

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بالدقهلية، فيديو ضرب وتعذيب شاب على أيدي ثلاثة آخرين داخل شقة، وعلق ناشرو الفيديو أن الواقعة بعزبة حيدر بقرية برمبال القديمة، التابعة لمركز منية النصر، وأن الشاب المخطوف، يدعي «علاء. ع. ص»، من قرية ميت عاصم.

وظهر بالفيديو الشاب وهو عاري من الجزء العلوي تماما، وعلى جسده أثار دماء، وبجواره شاب يلف طوق وسلسة حول رقبته، ثم يشد الطوق حول الرقبة، ويظهر شخص يقول له «سيبه».