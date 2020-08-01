كشفت تقارير صحفية تونسية عن حالة الجدل حول الدولة التي تستضيف انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العام المقبل.

وحدد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد الانتخابات المقبلة لتكون 21 مارس عام 2021.

وذكر موقع "تونس الرقمية" أن هناك أنباء تشير إلى رغبة أحمد أحمد رئيس الكاف الحالي والمرشح المحتمل لفترة جديدة، في إقامة هذه الانتخابات في دولة موريتانيا حيث يتواجد حليفه وأحد أقرب المقربين إليه أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني، إلا أن الأمور غير واضحة خاصة بخصوص قدرة البلد على استضافة مثل هذا الحدث.

وأضاف الموقع التونسي أن الأيام الماضية شهدت تقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بطلب من أجل احتضان هذه الانتخابات باعتباره من الدول المؤسسة للكاف، ورد الكاف بأنه يشكر طلب السودان على أن يتم دراسته بشكل جيد وتحديد مصيره.

وأوضح التقرير أن حسم مصير مكان إقامة الانتخابات المقبلة قد يكون عن طريق اجتماع للجنة الطوارئ أو عن طريق اجتماع للمكتب التنفيذي والذي سيكون في ديسمبر المقبل.

وتساءل موقع "تونس الرقمية" "هل تتحرك بعض الاتحادات الأخرى على غرار مصر من أجل استضافة الانتخابات خاصة وأنها نجحت وببراعة في استضافة عدد كبير من الأحداث الخاصة بالكاف خلال السنوات الماضية أبرزها بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في 2019 وخرجت في أبهى صورة رغم إسناد شرف التنظيم قبل الحدث بفترة ليست بالكبيرة بالإضافة إلى بطولة الشباب.

