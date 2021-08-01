التنمية المحلية: تسليم المحطة الوسيطة في كفر الدوار بتكلفة 25 مليون جنيه

شعراوي: المحطة تستقبل 500 طن مخلفات يوميا

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن تسليم المحطة الوسيطة المجمعة للمخلفات بكفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأضاف شعراوي، في بيان له اليوم الأحد، أن التكلفة الإجمالية للمحطة نحو 25 مليون جنيه، وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميًا، موضحًا أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والمسئولة لمنظومة النظافة بالمحافظات تسلمت المحطة والتي تبلغ المساحة الكلية لها 2670 م2، وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد (36×70 م).

وتابع أن المحطة لها بوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة 1172 م2، ومتصل بمطلع (رامب دخول) من الخرسانة، ويوجد بالمحطة 5 سيارات هوك لفت ولودر ومولد كهرباء، بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات.

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية تسابق الزمن بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية للمخلفات، لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوي على 4 خزانات حريق سعة الواحد (15) م3 بإجمالي 60 مترا مكعبا، وتشمل 3 مضخات حريق بقدرة 50 حصانا، وطلمبة جوكي قدرة 5 أحصنة بسعة تدفق 25 جالونا، بالإضافة إلى طلمبة ديزل قدرة 50 حصانا بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة، وطلمبة كهرباء قدرة 50 حصانا بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة.

وتابع أن المحطة مزودة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من 3 مطابق و5 مصايد متصلة بخزان تجميع أرضي، علاوة على بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات، ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات.

ولفت إلى التنسيق الذي يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، مشيرا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.