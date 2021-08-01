اليونان تنفي تورطها في حادث مقتل مدني تركي عبر الحدود

نفت اليونان تورطها في حادث قتل مدني تركي داخل الأراضي التركية برصاص أطلق من داخل اليونان.



وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأحد، أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من تركيا، ولكن وسائل إعلام تركية ذكرت أن القائم بالأعمال اليوناني قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية.



وقالت وسائل الإعلام التركية إن الاستدعاء بسبب حادثة إطلاق نار من داخل الأراضي اليونانية باتجاه ضواحي أدرنة؛ ما أدى على ما يبدو إلى مقتل مدني تركي.



وقالت الخارجية اليونانية في بيان: "رفض القائم بالأعمال (اليوناني) في أنقرة المزاعم التركية بشأن حادثة مزعومة في إيفروس".



وفي السياق نفسه، ذكرت الشرطة اليونانية في بيان: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التركية المعاد نشرها على المواقع الإلكترونية، أُعلن عدم تورط القوات اليونانية في الحادث المزعوم في إيفروس".