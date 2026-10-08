مودرن سبورت يهزم البنك الأهلي في كأس العاصمة

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا مهمًا على حساب البنك الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقدم مودرن سبورت أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحسم المباراة لصالحه ويبدأ مشواره في البطولة بانتصار ثمين.

وافتتح غنام محمد التسجيل لمودرن سبورت في الدقيقة 17، بعدما منح فريقه الأفضلية في وقت مبكر من المباراة.

وعاد اللاعب نفسه ليؤكد تألقه، بعدما سجل الهدف الثاني لمودرن سبورت في الدقيقة 37، ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول البنك الأهلي العودة إلى أجواء المباراة خلال الشوط الثاني، وتقليص الفارق من أجل تعديل النتيجة، إلا أن دفاع مودرن سبورت نجح في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، حصد مودرن سبورت أول 3 نقاط له في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، بينما بدأ البنك الأهلي منافسات البطولة بالخسارة، في انتظار مبارياته المقبلة لتعويض النتيجة وتحسين موقفه في جدول المجموعة.