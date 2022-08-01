المبعوث الأممي لليمن: لجنة إطلاق سراح المعتقلين تكثف جهودها لإنجاز اتفاق قريبا

اختتمت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن، أمس الأحد، اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان، بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الحالي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الاثنين، شارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود، لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافةً إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.

وقال المبعوث الخاص جروندبرج: «يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة. إن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية».

وأضاف: «إنه من المؤسف عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم، وعليه أحثّ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين».