اتحاد الملاكمة يعلن قائمته المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة

أعلن مسئولو الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة العربية للملاكمة والتي تقام بمصر خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 7 من نفس الشهر الجاي تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:-"أدهم على حسين وزن 48 كجم، علاء طلعت وزن 51 كجم، عبدالله سعيد 54 كجم، فارس فؤاد 57 كجم، أحمد عبدالحفيظ 60 كجم، احمد محمد هيكل وزن ٦٣،٥كجم، محمد حسام على 67 كجم،محمد احمد سعيد 71 كجم، محمد مبروك 75 كجم، محمود أحمد سالم 80 كجم، تميم محمد نعيم 86 كجم، عمر خالد مصطفي 92 كجم، حازم نادر قنديل +92 كجم"،ويقود المنتخب للملاكمة فنيا كلا من هيثم عبدالفتاح و إبراهيم طه، و سعيد حسن المدير الفني للمنتخبات.

وتنطلق قرعة البطولة في الثامنة مساء اليوم، كما يتم بعقد الاجتماع الفني لحكام البطولة على هامش القرعة بالمركز الأوليمبي بالمعادي،ويجرى الكشف الطبي وتسكين الأوزان غدا الثلاثاء قبل خوض الأدوار التمهيدية لمنافسات البطولة.

يشارك في البطولة على حلقة المركز الأولمبي بالمعادي 13 دول عربية هم:"مصر وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية والبحرين و قطر و العراق و اليمن".