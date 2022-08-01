استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج قبل قليل 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و43 سنة مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولهم طعاما فاسدا عبارة عن كفته وبانية وتم حجزهم بإستقبال قسم الباطنة بالمستشفى تحت الرعاية الصحية والحالة العامة لهم مستقرة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول عدد من الأشخاص من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد على إثر تناولهم طعاما فاسدا إلى مستشفى طما المركزى وما زالوا تحت الرعاية الطبية العاجلة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول محمود . ع . خ 23 سنة وكيرلس . ر . ن 5 سنوات وشرين . و. ص 23 سنة و شنوده . م . س ، 5 سنوات ويوستينا . ث . إ 17 سنة، و إنجى . ج . ع 43 سنة، وإيمى . أ . ع 5 سنوات، وذكى . ن . ث 17 سنة، وسارة . ج . ر 13 سنة، ويجنسى . م . ر 8 سنوات، وساندى . أ . ك 11 سنة ، وكيفين . ث . ب 8 سنوات، ولافاتيا . ر . ب 6 سنوات، جميعهم يقيمون بمدينة طما إلى مستشفى طما المركزى مصابين بحالة تسمم غذائى على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن كفته وبانيه.



تم حجز جميع المصابين بقسم الإستقبال وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والحالة العامة مستقرة جار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.