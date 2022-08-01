مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني

غادرت أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء "أوديسا" الأوكراني، اليوم الإثنين، بعد توقف حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا منذ شهور.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، قوله: "غادرت أول سفينة محملة بمواد غذائية أوكرانية ميناء أوديسا لأول مرة منذ خمسة أشهر"، مشيرا إلى أن "سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون محملة بـ 26000 طن من الذرة الأوكرانية تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان".

ولفت الوزير إلى أن "أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، لذا فإن إمكانية تصديرها عبر الموانئ ستساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف: "اليوم، تتخذ أوكرانيا مع شركائها خطوة أخرى نحو منع الجوع في العالم، فتح الموانئ سيوفر ما لا يقل عن مليار دولار من عائدات العملة الأجنبية للاقتصاد، كما أن هناك 16 سفينة أوكرانية أخرى تنتظر دورها للمغادرة".

بدوره، أشار المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا، سيرهي براتشوك، إلى أن سلامة نقل البضائع أكدها الشركاء الضامنون لأوكرانيا.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من موانئ أوكرانيا بعد اجتماع رباعي برعاية الأمم المتحدة.