يرى محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يواصل الدفع بتشكيل غريب واللعب بخطط لا تناسب الفريق، مشيرا إلى أن خطط المدرب الكولومبي قد تناسب فرق متوسطة أو ضعيفة، لكنها غير مناسبة في مواجهات فرق قوية.

وقال عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "حكم لقاء الشباب والزمالك أقل من المستوى المطلوب تماما، والمدرب أخطأ في تغيير خطة اللعب وكذلك التشكيل الذي خاض لقاء الشباب السعودي".

وأضاف: "يجب على أوسوريو تغيير طريقة اللعب مع الزمالك، خصوصا أن طريقته الحالية لا تناسب معظم اللاعبين، كما أنه سيواجه فرق قوية في إفريقيا، والكواليتي بالطبع سيكون نقطة فارقة بالنسبة للفريق في الموسم المقبل".

وأكمل: "كنت أتوقع أداء أفضل للزمالك أمام الشباب السعودي، ولكن أوسوريو يواصل خططه الغير مفهومة، والدفع بلاعبين في غير مراكزهم".

وأتم: "الحكم لم يكن على قدر وقيمة المباراة، وكان ضعيف الشخصية، وسمح بتوتر الأجواء كثيرا وشاهدنا حالة شد وجذب بين اللاعبين داخل الملعب".