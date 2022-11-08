تحدث علي لطفي حارس مرمى الأهلي السابق، والمنضم حديثًا إلى نادي زد، عن علاقته بزميله محمود عبد المنعم «كهربا».

وكان علي لطفي قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن صفوف الفريق الأحمر هذا الصيف، حيث سينضم إلى صفوف فريق زد، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وقال لطفي في تصريحات تليفزيونية: «كهربا قد يكون سريع الانفعال ولكن قلبه أبيض، وأجيد التعامل معه جيدًا في أوقات غضبه».

وأضاف: «كهربا لا يحب الخروج من الملعب دائما، وهو من أفضل اللاعبين في مركزه بمصر خلال الفترة الحالية، وأتمنى له التوفيق».

وتابع: «هو يخشى الظلام وحين نتواجد معًا في نفس الغرفة أخبره أنني سأترك المصباح، ثم أطفئه حين ينام، وعندما تأتي الساعة 11 وهو لايزال مستيقظا يعرف أن ذلك وقت النوم، حين يراني أبدا في تخفيف الأضواء».

وتطرق للحديث عن مباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال، قائلا: «كنت مصابا قبل مباراة الذهاب أمام الوداد، وكولر قال لنا إنه يريد الذهاب إلى الدار البيضاء بالفريق كاملا، لذلك سيشارك مصطفى شوبير».

وواصل حارس الأهلي السابق: «كنت أعلم إنني والشناوي سنتواجد في قائمة الإياب بالمغرب، ولكن بعد تألق شوبير في الذهاب قلت إنه سيتواجد بدلا مني».

وأتم: «كولر أخبرنا قبل السفر إلى المغرب أنه سيحافظ على الترتيب في حراسة المرمى ما دمنا جاهزين لخوض المباراة».