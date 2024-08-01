طلب المستثمرين الأجانب سعر فائدة مرتفع يمنع تحقيق المستهدف من أدوات الدين في عطاء الخميس

حال سعر الفائدة المرتفع من تحقيق المستهدف من عمليات بيع أدوات دين حكومية طرحها المركزي اليوم حيث باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل 6 أشهر بنحو 11.52 مليار جنيه بأقل بنحو 67% من السيولة المستهدفة التي أعلنت عن حاجتها لها بقيمة 35 مليار جنيه، بسبب طلبات المستثمرين سعر فائدة وصل إلى نحو 33%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر "182 يوماً" مرتفعا بعطاء اليوم الخميس إلى 27.21% من نحو 26.85% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، عطائي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 30 مليارا لأجل 364 يوما.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.