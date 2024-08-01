بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل وقف أشكال التصعيد كافة، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، تطرق عبدالله بن زايد، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي؛ لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين كافة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

كما تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.