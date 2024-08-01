العفو الدولية تحذر من عواقب إبرام صفقات مع روسيا

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رحبت منظمة العفو الدولية بتبادل السجناء مع روسيا اليوم الخميس، لكنها حذرت من عواقب إبرام مثل هذه الصفقات.

وقال كريستيان مير، نائب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: "شعرت براحة كبيرة لأن (ألكسندرا) سكوشيلينكو وأوليج أورلوف، وآخرين، صاروا أحرارا الآن. لقد مروا بأمور لا تصدق".

وأضاف أنه تم في بعض الأحيان حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية أو التواصل مع ذويهم أثناء احتجازهم.

يشار إلى أن أورلوف ينتمي إلى منظمة (ميموريال) المعارضة، وسكوشيلينكو فنانة وناشطة مناهضة للحرب.

وذكر مير أنه يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم السجناء السياسيين كمصدر نفوذ، ليتلاعب بالقانون والنظام ليعزز مصالحه.