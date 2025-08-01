إسرائيل تجلي معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، أن إسرائيل تعمل على إجلاء معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات بعد أن شدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيره بشأن السفر للإسرائيليين المقيمين في الإمارات.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "نؤكد على هذا التحذير من السفر نظرا لإدراكنا أن المنظمات الإرهابية (الإيرانيون وحماس وحزب الله والجهاد العالمي) تكثف جهودها لإلحاق الضرر بإسرائيل"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وحذر المجلس من محاولات محتملة لاستهداف أفراد إسرائيليين ويهود في الإمارات، وخاصة خلال الأعياد اليهودية وأيام السبت.

ولم يرد مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

ولم يصدر كذلك أي تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الإماراتية.

يأتي هذا التحذير وسط مخاوف من هجمات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة ضد إيران، وفي ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.