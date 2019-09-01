رئيس كوريا الجنوبية يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل تايلاند وميانمار ولاوس

يبدأ رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن اليوم الأحد جولة آسيوية تشمل تايلاند وميانمار ولاوس، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي تايلاند وميانمار منذ عام 2012. وتعتبر زيارة لاوس الرسمية أول زيارة من نوعها على الإطلاق لرئيس كوري جنوبي.

وبهذه الزيارة سيكمل الرئيس مون زياراته لجميع الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وكان الرئيس مون قد تعهد بزيارة جميع الدول الأعضاء في آسيان خلال فترة ولايته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والدورة الأولى للقمة بين كوريا الجنوبية ودول ميكونج في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الكورية.

وخلال زيارته إلى تايلاند التي تبدأ اليوم حتى الثالث من سبتمبر، سيجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مع رئيس الوزراء التايلاندي، براوث تشان أوتشا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وسيحضر الرئيس مون غدا الاثنين منتدى الأعمال الكوري - التايلاندي لإلقاء خطاب بشأن الثورة الصناعية الرابعة.

ومن المتوقع أن يدعو الرئيس مون، تايلاند التي تتولى منصب رئاسة آسيان لهذا العام، إلى التعاون لإنجاح القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والقمة الأولى بين كوريا الجنوبية ودول ميكونج.

وسيتوجه الرئيس مون بعد ذلك إلى ميانمار بعد غد الثلاثاء للاجتماع مع عضو مجلس الدولة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سوتشي والرئيس وين مينت لمناقشة التعاون بشأن النمو المستدام المتبادل للبلدين والدعم لمزيد من الشركات الكورية الجنوبية للقيام بأعمال تجارية في ميانمار.

وسيزور الرئيس مون لاوس يومي 5 و6 سبتمبر، حيث سيجتمع مع الرئيس بونهانج فوراتشيث لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهرومائية وغيره من المجالات.