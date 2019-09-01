حماس: تعهد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية

اعتبرت حماس اليوم الأحد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية "يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تصريحات نتنياهو "لن توقف ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام 2005".

وأضاف قاسم أن "حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة (الفلسطينية) لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقتها للمقاومة هناك، وأن تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك".

وأكد الناطق باسم حماس أن الشعب الفلسطيني "اتخذ قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية".