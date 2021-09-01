سياسيو لويزيانا يعربون عن غضبهم إزاء إمكانية انقطاع الكهرباء لفترة طويلة

بعد يومين من مرور الإعصار إيدا بساحل ولاية لويزيانا الأمريكية، وتسببه في سقوط خطوط الكهرباء وأبراج الإرسال، قال حاكم الولاية جون بيل إدواردز إنه لم يتضح بعد متى ستعود الكهرباء إلى المنازل والشركات التي انقطع عنها التيار الكهربائي وأصبحت في حالة ظلام تام.

وقد لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولايتي لويزيانا وميسيسيبي في أعقاب العاصفة. وقالت شركة "انترجي" للطاقة، وهي شركة الكهرباء الرئيسية في ولاية نيو أورلينز ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها أعادت الكهرباء إلى 85 ألف عميل، وأشارت إلى أن أولئك الموجودين في المناطق الأكثر تضررًا من الإعصار قد يواجهون انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن إدواردز قوله في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لا أحد يشعر بالرضا. سأشعر بالدهشة إذا استغرق الأمر 30 يوما من أجل البدء في رؤية الكهرباء تعود". وقال إنه قضى ساعتين على الهاتف مع شركة "إنترجي" مساء أمس الاثنين للحديث عن أهمية إعادة الكهرباء سريعا.