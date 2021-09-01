انتحار شاب إفريقي شنقا داخل شقته ببولاق الدكرور

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عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة شاب يحمل جنسية دولة إفريقية مشنوقا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تبين أن المتوفي أقدم على الانتحار شنقاً بعدما صنع مشنقة لنفسه وتعليقها في "جنش" المروحة.

البداية عندما تلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب مشنوقا داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة إفريقية مشنوقا ومدلى بحبل معلق في جنش المروحة.

وبسؤال صديق المتوفي أقر بأنه أثناء عودته من الخارج وجد باب غرفة صديقه مغلق، وحاول طرقه عدة مرات دون جدوى فقام بكسر الباب والعثور على صديقه مشنوقا.

وأكدت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن المتوفي أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.