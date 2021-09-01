قررت الحكومة الألمانية تقديم 5ر1 مليون جرعة من لقاح استرازنيكا لغانا؛ للمساعدة في حملة التطعيم التي تقوم بها الدولة الإفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح المتحدث الإعلامي للرئيس الغاني يوجين أرين، أن هذا التبرع يشكل جزءا من تعهد ألمانيا بتقديم ما يصل إلى 70 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19؛ للدول الأفريقية هذا العام للإسهام في مساعي القارة لتحصين سكانها البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في أكرا، حول نتائج زيارة العمل التي قام بها رئيس غانا نانا أكوفو أدو إلى ألمانيا على مدار سبعة أيام، وفقا لوكالة أنباء غانا.

وأشار إلى أن مساهمة ألمانيا تضاف إلى 5ر1 مليون جرعة من لقاح موديرنا قدمتها الحكومة الأمريكية لغانا؛ للإسهام في مساعي الحكومة لتحصين 20 مليونا على الأقل من السكان البالغين في البلاد بحلول نهاية العام.