بتوقيع الساحر عمر خيرت: مهرجان القلعة يختتم فعالياته

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الملحمة الفنية التي أقامتها على مدار 15 يوم متصلة ولعب بطولتها أكثر من 100 الف مشاهد حيث انتهت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بسهرة أسطورية تحمل توقيع الموسيقار الكبير عمر خيرت.

فمع الساعات الأخيرة من شهر أغسطس تردد في جنبات الحصن العريق صوت آلة البيانو لتأسر الأسماع والقلوب، وبين أكثر من 15 ألف من عشاق الفنون الجادة وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى أجرى الساحر عمر خيرت اتصالا وجدانيا مع الضيوف ضم مجموعة من الألحان العبقرية التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية كان منها افتتاحية مصرية، خلي بالك من عقلك، في هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوى، الداعية (صولو كمان)، جيران الهنا، حب وعنف، اعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، ليلة القبض على فاطمة، مافيا، عارفة، البخيل وانا، 100 سنة سينما، عم أحمد وفيها حاجة حلوة.

قبله قدمت مجموعة التشيللو state of harmony الوان موسيقية متنوعة بالإضافة إلى عدد من الالحان العربية التي تفاعل معها الحضور منها العاصفة، الأب الروحي، قراصنة البحر الكاريبي، بانوراما من اعمال ام كلثوم، النمر الوردي، بانوراما من الموسيقى التصويرية للافلام السينمائية العربية وغيرها.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حضرها 100 الف مشاهد واقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفل بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس، على الحجار، مدحت صالح، مروة ناجى ،نسمة عبدالعزيز، مصطفي حجاج، احمد جمال ،مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس، دينا الوديدي، نوال الزغبي ،هاني شاكر ،نادية مصطفي،نسمه محجوب، حنان ماضي، لينا شاماميان، مدحت ممدوح، تانيا صالح، محمد محسن، نوران ابو طالب، عمر خيرت و15 فرقة هي اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم، فرقة قلعة عمان الاردن، فرقة لونا بودار لرقص الكاتاك ( الهند )، نجوم فرقة اوبرا القاهرة، فرقة الحضرة للانشاد الصوفي، فريق وسط البلد، فرقة الموسيقى العربية بالاوبرا، فرقة الايقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بغدادي بيج باند، فرقة مواويل، كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب، اوركسترا النور والامل، فريق بلاك تيما، مجموعة الاوبرا لموسيقي الحجرة، مجموعة التشيللو state of harmony، كما حقق 7 نجوم الترند على مواقع التواصل الاجتماعى هم على الحجار، مدحت صالح، مصطفي حجاج، نوال الزغبي، ياسين التهامي، هاني شاكر، عمر خيرت، وشهدت مشاركات اولى لكل من مصطفي حجاج، نوال الزغبي، تانيا صالح، مى كمال، اوركسترا الانامل الصغيرة، فرقة مواويل، فرقة قلعة عمان ( الاردن )، اضافة إلى تكريم 10 شخصيات ساهمت في اثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم في نجاح المهرجان وانشطة الاوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الاوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا، رجب عبدالوهاب مدير عام الادارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالاوبرا ،ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالاوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان .