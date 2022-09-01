تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع مؤسسة "مناخ أرضنا" للتنمية المستدامة، ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب في مجال تغير المناخ واختيار أفضل الأفكار المقدمة في مجال تغير المناخ بالإسكندرية، وذلك يومي 5 و6 سبتمبر 2022 بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأكدت مكتبة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، تنظم مسابقة كلايماثون الدولية في العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوروبي، وتعد مسابقة كلايماثون فرصة للشباب للمشاركة في ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية.

ويعد الهدف الرئيسي من المسابقة هو زيادة الوعي بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التي تسببها ظاهرة تغير المناخ.

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية في مايو الماضي، إذ تقدم عدد كبير من الشباب في صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التي تسعي للحد من آثار تغير المناخ، وكان إجمالي المشروعات المتقدمة للمسابقة حوالي 50 مشروعا تم اختيار أفضل 10 مشروعات للتأهل إلى المرحلة النهائية والتي تشمل برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم على تطوير المشروعات الخاصة بهم وثقلهم بالجانب العلمي والأكاديمي.

وستعرض المشروعات بعد التدريب على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وخبراء من مجال الصناعة ومن مكتبة الإسكندرية لاختيار مشروع واحد فقط على مستوى الإسكندرية، هذا المشروع سيتأهل إلى مسابقة كلايماثون الوطنية التي يتنافس فيها أصحاب المراكز الأولى من جميع المحافظات؛ لاختيار فريق فائز على مستوى الجمهورية لعرضه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.