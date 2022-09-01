مصرع طفل بسبب طائرة ورقية في كرداسة

لقى طفل مصرعه أثناء محاولته صناعة طائرة ورقية أعلى سطح عقار بمنطقة كرداسة بالجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به منطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن طفل يبلغ من العمر 12 عاما، صعد أعلى سطح منزله لصناعة طائرة ورقية، فاختل توازنه وسقط على سيخ حديدي خاص بأحد الأعمدة، مما أسفر عن إصابته، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.