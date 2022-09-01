سميرة عبد العزيز توجه رسالة لشيرين: انسي ما حدث ولا تظهري بوزن زائد

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن رأيها في أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب مع المطرب حسام حبيب ، قائلة الجمهور ليس له علاقة بهذه المشاكل الشخصية.

وأضافت سميرة في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن المطربة شيرين عبد الوهاب ليست الوحيدة التي تنفصل عن زوجها، وعليها أن تنسى ما حدث لها ولا تظهر بهذا الوزن الزائد التي ظهرت به من خلال حفل قرطاج مؤخرا ووضعها في حالة كبيرة من "التنمر" رغم أني ضد التنمر.

ووجهت "عبد العزيز" نصائحها للمطربة شيرين عبد الوهاب قائلة، أنتي صوت جميل وأنا من محبينك، حافظي على موهبتك واستمري في أن تكون علاقتك بالجمهور علاقة عنوانها الفن والغناء فقط.