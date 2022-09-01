أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تجديد الزمالك لـ فيريرا

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كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، اخر المستجدات بشأن تجديد تعاقد المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مع الفريق بعد الأنباء عن رحيله بنهاية الموسم المنقضي وتتويج الأبيض ببطولتي الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي، 9 سبتمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل بدولة قطر.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: «تعاقد فيريرا لمدة موسم ونصف، وهو مستمر معنا لنهاية الموسم المقبل».

وأضاف: «فيريرا مرحب به في الزمالك في كل الأوقات، وهذا التوقيت ليس مناسبا للحديث عن تعاقده مع القلعة البيضاء».

وأتم: «فيريرا أنهى للتو موسم طويل وشاق ويستعد لبدء موسم جديد بسرعة دون فترة راحة، ولذلك لا يوجد وقت للحديث عن أي أمور أخرى».

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي خلال الشهر الحالي في إطار منافسات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2023.