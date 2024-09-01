العراق يخطط لزراعة 10 ملايين نخلة وشجرة لمواجهة التصحر

صرح مسئول عراقي بأن بلاده تعتزم غرس 10 ملايين فسيلة نخيل وأشجار متنوعة في بغداد والمحافظات في إطار خطة حكومية لمواجهة ظاهرة التصحر التي يتعرض لها العراق.

وقال مهدي سهر الجبوري وكيل وزارة الزراعة العراقية، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن وزارة الزراعة تمكنت من تجاوز العدد والمدة الزمنية للحملة التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في شهر مارس من العام الماضي لغرس خمسة ملايين فسيلة نخيل وأشجار متنوعة خلال ثلاثة أعوام وتمكنت خلال عام واحد من غرس أكثر من ستة ملايين شتلة وفسيلة.

وأضاف: "عازمون على المضي إلى الوصول إلى رقم يزيد عن 10 ملايين شتلة في إطار الحملة الحكومية التي تنفذها حاليا الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات منذ العام الماضي من خلال زراعة الطرق الرابطة بين المحافظات والمدارس والجامعات فضلا عن مواصلة التعاون مع كل من السعودية والكويت لإطلاق حملة زراعة الخزام الأخضر حول مناطق وسط وجنوبي العراق بدعم من منظمات دولية لمكافحة التصحر في العراق.

وأوضح أن الخطة أوكلت إلى لجنة حكومية عليا تضم عددا من الوزارات تنفيذ استراتيجية مواجهة التصحر والحد من الكثبان الرملية وتقلبات المناخ من خلال سقي الشتلات المزروعة ضمن الحملة وهي النخيل وأشجار الزيتون والصفصاف والكالبتوس والحمضيات باستخدام نظم التنقيط والمرشات الثابتة لديمومتها.

وفقد العراق خلال الـ ـ25 سنة الماضية الكثير من الغطاء النباتي من جراء التغييرات المناخية والحروب وتدني مستويات الأمطار وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وجفاف عدد من البحيرات والمسطحات المائية فضلا عن السياسات الخاطئة واتساع رقعة السكن العشوائي الذي دمر مئات المناطق الخضراء والبساتين في بغداد والمحافظات مما انعكس سلبا على حماية الغطاء النباتي واتساع رقعة التصحر.