التقديرات الأولية: الحزب المسيحي يتصدر انتخابات ولاية سكسونيا الألمانية بفارق ضئيل عن البديل

أفادت التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، بأن انتخابات ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد، أسفرت عن تصدر كل من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية.

فيما أشارت تقديرات القناة الأولى إلى تفوق الحزب المسيحي بفارق ضئيل على البديل. وجاء في المركز الثالث حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس.

وجاء في المركز الرابع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وأفادت التقديرات بأن حزب الخضر يصارع من أجل الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان فيما أكدت هذه التقديرات إخفاق الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار في الحصول على هذه النسبة.

وحسب هذه التقديرات، حصل الحزب المسيحي الذي ينتمي إليه ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة سكسونيا على نسبة تراوحت بين 6ر31% و9ر31%، وحصل حزب البديل على نسبة تراوحت بين 2ر30% و3ر31%، وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على نسبة تراوحت بين 6ر11% و12%. وحصل حزب شولتس على نسبة تراوحت بين 8ر7% و4ر8%، وحصل حزب الخضر على نسبة تراوحت بين 2ر5% و4ر5%.