كريم فؤاد: الصفقات لا تحسم السوبر الإفريقي

أعرب كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ظهير في الدوري العام، مُشيرًا إلى أن حظوظ فريقه مع الزمالك في السوبر الإفريقي متساوية.

وقال كريم فؤاد في تصريحات عبر صفحة الإعلامي أحمد شوبير: "اختياري كأفضل ظهير أيسر في الدوري هذا الموسم يمثل لي شيئًا كبيرًا، لأنني كنت ألعب في مركز غير مركزي الأساسي، وظهرت بشكل جيد، وحاولت تقديم كل ما لدي فيه".

وأضاف: "الموسم القادم صعب، وفيه تحديات أكبر من الموسم الماضي، ولكن جميعنا لدينا ثقة في جميع اللاعبين، وأيضًا في الإضافات والصفقات التي أبرمها النادي في الفترة الحالية".

وتابع: "المنافسة ستكون صعبة على البطولات في الموسم القادم، خصوصًا بعد التتويج ببطولات عديدة في المواسم الماضية.. جميع الفرق تريد تحقيق نتائج إيجابية أمامنا، وهذا يضعنا تحت الضغوطات، من أجل الحفاظ على جميع البطولات".

وأكمل: "رسالتي للاعبي الأهلي هي أنهم لاعبون رجال وعلى قدر المسئولية، ولديهم إمكانيات كبيرة، وجميعنا نثق بهم، وأنهم يستطيعون تحقيق إنجازات أفضل في المواسم القادمة".

وأتم كريم فؤاد تصريحاته قائلًا: "مباراة السوبر الإفريقي غير محسومة للأهلي، هي مباراة صعبة، فمباريات الأهلي والزمالك ليس فيها حسابات، ولا يفرق فيها من أبرم الصفقات ومن لم يتعاقد مع لاعبين جدد، وحظوظ الفريقين هي 50% لكل فريق".