 سلوفينيا: غزة تخسر كل يوم نحو صف من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد
الإثنين 1 سبتمبر 2025 4:10 م القاهرة
سلوفينيا: غزة تخسر كل يوم نحو صف من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد

وفا
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 3:57 م

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إن غزة تخسر كل يوم ما يقارب صفًا من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: «في قطاع غزة يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد وعائلات كاملة تمحى أمام أعين العالم».

وأكدت الوزيرة السلوفينية، أن السلام يتطلب العدل، ما دعا بلادها لفرض عقوبات على وزراء في إسرائيل بجانب مع الاتجار في السلاح معها.

ولفتت إلى أن بلادها اعترفت بفلسطين وستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.

كما أشارت إلى أن بلادها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

