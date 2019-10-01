عودة أفشة وجيرالدو واستبعاد ديانج من قائمة الأهلي أمام الانتاج الحربي

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام في الأسبوع الثاني لبطولة الدوري.

وضمت القائمة كلا من : شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد عدة لاعبين يأتي على رأسهم أحمد الشيخ وعلي لطفي وأليو ديانج، الذي تألق في مواجهة الأحمر الأخيرة أمام كانو سبورت التي أحرز بها هدف الأهلي الأول.