مدريد تحت الإغلاق رغم معارضة الحكومة الإقليمية

فرضت الحكومة الإسبانية المركزية قيودا جديدة، حيث وضعت العاصمة مدريد تحت الإغلاق رغم معارضة الحكومة المحلية.

ونشر وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

ومن الآن فصاعدا، سوف يتم فرض الإغلاق في المدن الكبيرة التي تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف ساكن في فترة أسبوعين، حيث تكون 10 بالمئة على الأقل من اختبارات فيروس كورونا إيجابية وحيث يكون أكثر من 35 بالمئة من أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات يشغلها مرضى "كوفيد-19".

وتُطبق الإجراءات التي تشمل تباعدا اجتماعيا أكثر صرامة وقيودا على التنقل، في مدريد وتسع مدن أخرى بمنطقة العاصمة، بحسب الجريدة الرسمية.

غير أن إنريكي رويث إسكوديرو، المسؤول المحلي بمدريد، أعلن أنه لن يتم تطبيق ذلك الأمر لأنه غير قانوني، حسبما ذكرت صحيفة "إل بايس".

وقد تستأنف الحكومة الإقليمية القرار أمام المحكمة العليا في البلاد، حسبما أفادت صحيفة "لاراثون".

وقال وزير الصحة إيلا إن أغلبية كبيرة من المناطق الإسبانية وافقت على الإجراء في وقت متأخر أمس الأربعاء، رغم تصويت بعضها، بما في ذلك مدريد وكتالونيا، ضده.

وأمس الأربعاء، سجلت مدريد 735 إصابة لكل مئة ألف ساكن خلال الأسبوعين الماضيين، في حين جاءت 20 بالمئة من الفحوص إيجابية لفيروس كورونا، ونسبة 40 بالمئة من أسرة العناية المركزة بالمستشفيات مشغولة بمرضى "كوفيد-19".