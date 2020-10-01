ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 830 جنيها

ارتفعت اسعار الذهب محليا بنحو ثلاث جنيهات خلال تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 21 نحو 830 جنيها مقابل 827 جنيها أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لإيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، زاد سعر الجرام عيار ١٨ ليسجل 711 جنيه للجرام مقابل 708 جنيه أمس، وسجل عيار ٢٤ نحو948 جنيه مقابل 945 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب نحو 24 جنيها ليسجل 6640 جنيها مقابل 6616 جنيها،.

وعالميا، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية ليبدأ أكتوبر على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر، وفق وكالة رويترز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، امس الاربعاء إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحرز الكثير من التقدم بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8% إلى 23.64 دولار للأوقية، وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6% إلى 902.40 دولار للأوقية.