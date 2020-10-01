مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نسعى إلى حل النزاع في قره باخ ولا ندعم أيا من الطرفين على حساب الآخر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس أن موسكو تسعى إلى حل النزاع في "قره باخ"، ولا تدعم أيا من الطرفين على حساب الآخر.



وقال نيبينزيا - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تركيا تدعم أذربيجان بشكل لا لبس فيه. نحن نعرف ذلك. لكن هذا لا يعني أننا في الجانب الآخر وندعم أرمينيا ضد أذربيجان. هذا ليس صحيحا. نحن نؤيد التسوية العادلة، وندعم وقف إطلاق النار، ونؤيد وقف الأعمال العدائية".



وأضاف: "نريد من الدولتين وقف هذا التصعيد"، مشيرا إلى أن "تدويل نزاع ناجورني قره باخ لن يساعد، بل سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، ودعت موسكو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد".