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البورصة ترتفع 1% خلال أسبوع

البورصة المصرية - ارشيفية
البورصة المصرية - ارشيفية

نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:46 م
حققت البورصة مكاسب أسبوعية تزيد عن ١٪ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس ٣٠ بنسبة ١،٢٨٪.

وكانت البورصة أنهت التعاملات اليوم، أول أيام أكتوبر شهر النصر، ونهاية الأسبوع، على ارتفاع وتجاوز المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ ال١١ ألف نقطة مجددا، بعد أسبوعين من المحاولات تقريبا، وصعد بنسبة ٠،٦٨٪ ووصل الي ١١٠٦٤ نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قبل أسبوعين أعلى من ١١ ألف نقطة وتحرك حتى اقترب من ١١٥٠٠ نقطة، مما أدى إلى حالة تفاؤل بوصوله إلى ١٢ ألف نقطة، لكن انخفض المؤشر مجددا ولكنه استقر فوق ١٠٩٠٠ نقطة.

وبحسب المحللين فإن صعوده يعني أنه سيتحرك إلى ١١٥٠٠ كنقطة مقاومة.

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