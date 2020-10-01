الكاظمي: العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب توحيد جميع القوى السياسية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أن المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة وتتطلب توحيد جميع القوى السياسية وفعاليات شعبية للوصول إلى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل.

وقال الكاظمي -في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث أكتوبر الوطنية، وفقا لقناة "السومرية نيوز"- "نجدد التأكيد على ثوابت شعب العراق العظيم صانع أكتوبر وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات"، مضيفا أنه جاءت هذه الحكومة بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، وقال: "نؤكد الوفاء لشعبنا و لخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".

وتابع "لا يخفى على شعبنا طبيعة التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وبالإشارة إلى الأزمات التي ورثتها حكومتي على مستوى البنية الاقتصادية المتهرّئة، ومن ذلك تحويل العراق بكل إمكاناته البشرية والتاريخية إلى رهينة لأسعار النفط، وهو ما نعمل على تغييره بالكامل من خلال معادلة اقتصاد الإنتاج وتفعيل الطاقات الذاتية، كما أن التحدي الذي فرضه وباء كورونا وتداعياته على المستوى الدولي مثّل صدمة للانتباه إلى ضرورة تحصين مجتمعنا أمام أزمات مستجدة سنواجهها معاً وننتصر عليها إذا ما توحّدنا وكان المسار الوطني العراقي الإصلاحي دليلنا".

ودعا الكاظمي الشباب لاستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي والمسار الوطني الذي ضحى من أجله الشهداء، مشددا على أنه من خلال شبابنا ومع شعبنا سنحقق تطلعاتنا بوطن عظيم مهاب يحكمه القانون.