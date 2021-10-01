بتروبراس البرازيلية: عروض خصخصة حقلي الباكورا قد تتجاوز 4 مليار دولار

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تلقت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (بتروبراس) عروضا ملزمة من كونسورتيوم بتروريو/ كوبرا وإي آي جي جلوبال إيرنينجز بارتنرز وإينوتا/3 آر بتروليوم للاستحواذ على حقلي الباكورا والباكورا ليستي في حوض كامبوس، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن إفادة لبتروباس اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن عروض الاستحواذ على الشركة يمكن أن تتجاوز أربعة مليار دولار لكلا الحقلين.

وتقوم الشركة بتحليل العروض المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار جميع مكونات القيمة والشروط الأخرى، بما في ذلك مدفوعات الشركة، وحالات الطوارئ والشروط التعاقدية الأخرى ذات الصلة.

وقالت بلومبرج إنه سيتم عرض بداية مرحلة التفاوض للحصول على موافقة الشركة بمجرد الانتهاء من تحليل العروض.