أكدت الرباعية الدولية التي تضم كلا من (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، الولايات الأمريكية المتحدة) على دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الاساسية والإصلاحات الاقتصادية.

ورحبت الرباعية الدولية التي تضم كلا من (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، الولايات الأمريكية المتحدة) ـ في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم (الجمعة) بعودة رئيس الوزراء اليمني والحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتشهد اليمن حربا منذ 7 أعوام أدت إلى تدهور الوضع المعيشي والإنساني الذي يتفاقم يوما بعد آخر، وكانت قد أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 50 ألف شخص في 13 محافظة يمنية منذ مطلع العام الحالي.