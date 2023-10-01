رئيس الوزراء الياباني يعرب عن أمله في الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر دولي حول العلوم والتكنولوجيا في مدينة كيوتو غربي اليابان اليوم الأحد، عن أمله في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال كيشيدا إنه يتوقع أن يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتعميم العلوم والتكنولوجيا في العصر القادم وتحقيق عالم أكثر ملاءمة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف كيشيدا أنه تعرف على إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عندما حضر محاضرة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في جامعة طوكيو في أغسطس الماضي.

وأكد كيشيدا أن اليابان تقود الجهود الرامية لوضع قواعد لتطوير ذكاء اصطناعي موثوق به، مشيرا إلى إطلاق عملية هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو الماضي.