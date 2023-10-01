 بايدن: اتفاق جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المساعدات لأوكرانيا - بوابة الشروق
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بايدن: اتفاق جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المساعدات لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:15 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأمريكي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اتفاقات مستقبلا، أجاب "عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك"، وفقا لوكالة رويترز.

ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.

وقال بايدن إنه "سئم" من سياسة حافة الهاوية بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس.

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