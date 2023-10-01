رئيس الجامعة التكنولوجية بالأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حكاية وطن

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصا فئة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن بالغ سعادته لمشاركته في مؤتمر حكاية وطن كونه يعكس عزيمة الشعب المصري، وحكاية كل مواطن ومواطنة في مصر، الذين يمثلون ملحمة شعب استطاع الصمود والعمل جاهدين لبناء وطن جديد وقوي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اليوم الأول شهد جلسات هامة ترتكز على محاور الاقتصاد وشارك بها كبار الوزراء، تناولت سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، وجلسات أخرى تضمنت قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وأكد موسى، أن المشروعات القومية ساهمت في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، كما عززت من الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال خطط نفذتها الدولة خلال برامجها الطموحة للتنمية الشاملة، تضمنت مشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات.

وأشاد موسى بالمبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت على مدار 10 سنوات، مشروعات عملاقة أحدثت نقلة تاريخية وتطور غير مسبوق في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، وغيرها من الإنجازات، وتنفيذ مشروعات كبرى ورعاية وحماية اجتماعية و"حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في الجمهورية وخصوصا صعيد مصر.