توخيل: أتحمل الأخطاء التي حدثت أمام لايبزيج

علق توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، على التعادل الذي حققه الفريق أمام لايبزيج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» العالمية إن بايرن ميونيخ لم يكن جيد في أول 45 دقيقة من المباراة، على الرغم من اختيار التشكيل المثالي للمباراة، ولكن الفريق أظهر العقلية والرغبة اللازمة في الشوط الثاني للعودة بنتيجة المباراة.

وأضاف توخيل:" الفريق ارتكب الكثير من الأخطاء فضلا عن اللعب بإيقاع بطيء للغاية، ولكن أتُيحت لنا فرصتين للتسجيل مع بداية المباراة".

وأكمل:" أتحمل مسؤولية ما حدث من الأخطاء الدفاعية، ولا مشكلة لدي في ذلك، تلقينا هدفين من أخطاء دفاعية فردية وهو ما تحسن في الشوط الثاني".

وأتم:" كنت أكثر حماسا بعد تلقينا هدفين، فالأمر كان متعلقا بالكبرياء، كان يتوجب علينا إظهار شخصيتنا ورد فعلنا،هذا كان ضروريا".