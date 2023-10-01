رئيس وزراء بريطانيا: لا توجد خطط لإرسال جنود بريطانيين لتدريب القوات في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن مقترح وزير الدفاع جرانت شابس بإرسال جنود بريطانيين لتدريب القوات في أوكرانيا ليس ملائما للوقت الحالي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن سوناك استبعد اليوم الأحد، ذهاب القوات البريطانية لأوكرانيا، وقال إن وزير الدفاع كان يناقش خططا محتملة على المدى البعيد.

وكان شابس، قد قال في حوار مع صحيفة ذا صنداي تليجراف، إنه في النهاية يريد أن يرى انتقال مهمة تدريب بريطانيا لقوات أوكرانيا في بلادهم بدلا من المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن أي قوات بريطانية في أوكرانيا سوف تكون أهدافا شرعية للقوات الروسية.

وقال سوناك: "ما يقوله وزير الدفاع هو إنه ربما يكون من الممكن يوما ما في المستقبل أن تقوم بهذا التدريب في أوكرانيا".

وأضاف: "ولكن هذا أمر على المدى الطويل، وليس في الوقت الحالي، لن يتم إرسال جنود بريطانيين للمعركة في الوقت الحالي. هذا لن يحدث. ما نقوم به هو تدريب الأوكرانيين. ونحن نقوم بذلك هنا في المملكة المتحدة".

وقال شابس، في حوار مع صحيفة تليجراف، إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بشأن مساعدة البحرية الملكية في الدفاع عن السفن التجارية في البحر الأسود.

وأضاف أن بريطانيا تدرس سبل تأهيل أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويشار إلى أن أكثر من 20 ألف مجند من أوكرانيا تلقوا تدريبات في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022، ولكن دول الناتو تتجنب إقامة برامج التدريب في أوكرانيا؛ بسبب المخاوف من تورط الأفراد في المعركة مع روسيا.