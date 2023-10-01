التحقيق في العثور على جثة طفل مذبوح داخل قرية الجزائر بسمالوط

استقبلت مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، جثة طفل في العقد الأول من عمره، عثر عليه مذبوحا وجثته ملقاة داخل أحد المنازل بقرية الجزائر التابعة لمركز سمالوط، وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقاه داخل منزل بقرية الجزائر مركز سمالوط شرق.

وكلف اللواء مدير الأمن، مباحث المديرية بالتعاون مع مباحث سمالوط شرق، بسرعة البحث والتحري والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين العثور على جثة طفل كان مبلغ بغيابه، وذلك داخل منزل أحد الأهالي، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مختل عقليا، وأن جثة الطفل نجل المدعو مصطفى محمود أبو الأزرق، وتم معاينة محل الواقعة وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

ومن المقرر أن يشع الآن أهالي قرية الجزائر، بمركز سمالوط جثمان الطفل إلى مثواه الأخير، بمقابر الأسرة بمدافن الشيخ أحمد، وذلك بعد استلام جثته بمعرفة النيابة العامة، وتم التحفظ على والدة المتهم تحت تصرف النيابة العامة.