العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتجنب التأزيم الذي قد يؤدي لحرب مفتوحة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه العاهل الأردني من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وشدد العاهل الأردني، على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وضمان إيصالها بكل الطرق الممكنة.

وحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.