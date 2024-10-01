مدحت صالح وعصام عمر في حفل زفاف المخرج ياسر عطية والفنانة فاطمة عادل (صور)

احتفل مساء أمس المخرج ياسر عطية بزفافه على الفنانة فاطمة عادل، شقيقة الفنان ميدو عادل، في أحد الأماكن بمنطقة شبرامنت، بحضور الأهل من العائلتين والأصدقاء.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم: أشرف زكي، مدحت صالح، كريم فهمي، صلاح عبد الله، صبري فواز، محمد جمعة، حسني شتا، عصام عمر، مصطفى أبو سريع، أميرة أديب، مصطفى غريب، أحمد كشك، عايدة رياض، أحمد صيام، مفيد عاشور، عزت زين، وباتع خليل.

قدمت الفنانة فاطمة عادل مؤخرًا فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، وشاركت في العمل مع عدد من الفنانين، منهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف. الفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهري.

أما ياسر عطية، فقد عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال مؤخرًا، منها «عتبات البهجة»، «الكتيبة 101»، «راجعين يا هوى»، «موسى»، «ستات بيت المعادي»، «شقة فيصل»، وغيرها من الأعمال.